— Это было примерно в 15-45, — рассказал Колганат. — Я услышал, что на другом берегу ребята зовут на помощь. Сначала подумал, что они играют. Но когда присмотрелся, увидел, что один из мальчишек не может выплыть. Я его вытащил, оказал первую помощь, сделал массаж сердца. Убедившись, что он пришёл в себя, вызвал скорую.

Фото: ДЧС Актюбинской области Происшествие случилось первого июня в Жилом массиве Заречный 1. В пресс-службе ДЧС региона рассказали, что группа ребят отдыхала на берегу Илека. Один из них решил искупаться, и начал тонуть. 15-летний Колганат Баккул в это время находился на другом берегу, но услышав крики о помощи, тут же прыгнул в воду и вытащил мальчишку. Ему тоже 15 лет.Спасатели выразили Колганату благодарность. Состояние спасённого оценивается как удовлетворительное.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.