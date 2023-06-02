– Мы неравнодушны к детям с ограниченными возможностями, и решили подарить специальный аппарат стоимостью два миллиона, который поможет им в лечении. Данный аппарат работает от сети, ток преобразуется в биоток со скоростью необходимой для активации клетки – 8 вольт. За одну процедуру он улучшает нейронную связь на клеточном уровне, также является аппаратом профилактики от 118 заболеваний. Один массаж этим прибором равен 6 километрам бега или же 500 отжиманий. В городе 12 центров, и наша задача привлечь как можно больше общественности, чтобы обеспечить каждый центр этим устройством, – рассказала специалист по восточно-китайской медицине Жаннат Касенова.

Организовывал праздник Совет деловых женщин ЗКО. 50 малышей с ограниченными возможностями ОО «Байтерек» развлекали аниматоры в ярких костюмах, волонтёры с детьми проводили мастер классы: ребята рисовали и делали игрушки. Мыльные пузыри, воздушные шары поднимали всем настроение. Собравшихся детей и их родителей пришли поздравить аким области Нариман Турегалиев и аким города Миржан Сатканов, председатель СДЖ Ляна Турсынова и депутаты городского маслихата. ОО «Таукель» преподнесли в дар детям ОО «Байтерек» биоэнергомассажёр.Представители городского маслихата вручили детям спортивный инвентарь и игрушки, а женщины-предпринимательницы СДЖ подарили сладости и подарки.