— Изъято 152 550 метров браконьерских сетей, 6 650 метров крючковых снастей. В естественную среду обитания выпущено 348 особей рыб осетровых пород, 14 722 особей рыб частиковых пород и семь тюленей, — сообщили в пресс-службе КНБ Казахстана.

Фото из архива За два месяца рыбоохранной акции пограничники КНБ по Атырауской и Мангистауской областям задержали 81 нарушителя. Браконьеры заплатят 2,3 миллиона штрафов.Намерено ли ловили тюленей или они случайно попали в сети, не уточняется. По предварительным данным, государству предотвращён ущерб 746 миллионов тенге.