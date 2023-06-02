— Подозреваемый задержан. Он сознался в грабеже. Cледствие установило вероятную причастность задержанного к ещё трём аналогичным преступлениям. Фигурант взят под стражу, – информировали в полиции.

Иллюстративное фото из архива «МГ» Мужчина избил прохожего подростка и забрал у него телефон. Инцидент произошёл в Ауэзовском районе Алматы. Правоохранители рассказали, что мужчина следил за своей жертвой, дожидаясь, пока рядом не будет очевидцев.Мужчина взят под стражу.