- №2 – в южном направлении: Назарбаева – Гоголя – Калдаякова – Казыбек би – Достык – Абая – Назарбаева – далее по схеме, в северном направлении: Назарбаева – Абая – Достык – Богенбай батыра – Назарбаева – далее по схеме;
- №12 – в северном направлении: Достык – Богенбай батыра – Абылай хана – далее по схеме, в южном направлении: Абылай хана – Кабанбай батыра – Достык – далее по схеме;
- №18 – в северном направлении: Гагарина – Тимирязева – Розыбакиева – Толе би – Байтурсынова – далее по схеме, в южном направлении: Байтурсынова – Толе би – Розыбакиева – Утепова – далее по схеме;
- №19 – в северном направлении: Жарокова – Сатпаева – Гагарина – Толе би – далее по схеме, в восточном направлении: Толе би – Гагарина – Сатпаева – Жарокова – далее по схеме;
- №22 – в северном направлении: Ауезова – Сатпаева – Гагарина – Толе би – Муканова – далее по схеме, в западном направлении: Карасай батыра – Гагарина – Сатпаева – Ауезова – далее по схеме;
- №25 – в восточном направлении: Абая – Гагарина – Жамбыла – Байтурсынова – далее по схеме, в западном направлении: Байтурсынова – Карасай батыра – Гагарина – Абая – далее по схеме;
- №30 – в восточном направлении: Абая – Достык – Богенбай батыра – Сейфуллина – далее по схеме, в южном направлении: Сейфуллина – Кабанбай батыра – Достык – Абая – далее по схеме;
- №32 – в северном направлении: Желтоксана – Абая – Достык – Богенбай батыра – Желтоксана – далее по схеме, в южном направлении: Наурызбай батыра – Кабанбай батыра – Достык – Абая – Желтоксана – далее по схеме;
- №34 – в восточном направлении: Абая – Гагарина – Толе би – Сейфуллина – далее по схеме, в южном направлении: Сейфуллина – Толе би – Гагарина – Абая – далее по схеме;
- №56 – в северном направлении: Жарокова – Сатпаева – Розыбакиева – Толе би – Ауезова – далее по схеме, в южном направлении: Ауезова – Толе би – Розыбакиева – Басенова – далее по схеме;
- №63 – Назарбаева – Абая – Достык – Кабанбай батыра – Назарбаева – далее по схеме;
- №63А – Назарбаева – Богенбай батыра – Достык – Абая – Назарбаева – далее по схеме;
- №79 – в восточном направлении: Абая – Достык – Толе би – Назарбаева – далее по схеме, в южном направлении: Назарбаева – Кабанбай батыра – Достык – Абая – далее по схеме;
- №80 – в северном направлении: Ауезова – Сатпаева – Гагарина - Жамбыла – Байзакова – далее по схеме, в южном направлении: Байзакова – Карасай батыра – Гагарина – Абая – Манаса – далее по схеме;
- №86 – в северном направлении: Назарбаева – Абая – Достык – Богенбай батыра – Назарбаева – далее по схеме, в южном направлении: Назарбаева – Толе би – Достык – Абая – Назарбаева – далее по схеме;
- №92 – В восточном направлении: Абая – Достык – Богенбай батыра – Желтоксана – далее по схеме, в южном направлении – Наурызбай батыра – Кабанбай батыра – Достык – Абая – далее по схеме;
- №98 – в восточном направлении: Абая – Достык – Богенбай батыра – Абылай Хана – далее по схеме, в южном направлении – Абылай Хана – Кабанбай батыра – Достык – Абая – далее по схеме;
- №99 – в северном направлении: Достык – Толе би – далее по схеме, в восточном направлении – Толе би – Достык – далее по схеме;
- №112 – в восточном направлении: Сатпаева – Достык – Толе би – Кунаева – далее по схеме, в южном направлении: Кунаева – Толе би – Достык – Сатпаева – далее по схеме;
- №113 – в северном направлении: Жарокова – Сатпаева – Гагарина – Толе би – Байтурсынова – далее по схеме, в южном направлении: Байтурсынова – Толе би – Гагарина – Сатпаева – Жарокова – далее по схеме;
- №118 – в восточном направлении: Абая – Достык – Толе би – далее по схеме, в западном направлении: Толе би – Достык – Абая – далее по схеме;
- №119 – в восточном направлении – Сатпаева – Гагарина – Толе би – далее по схеме, в западном направлении – Толе би – Гагарина – Сатпаева – далее по схеме;
- №123 – в южном направлении: Сейфуллина – Толе би – Гагарина – Сатпаева – Манаса – далее по схеме, в северном направлении: Ауезова – Сатпаева – Гагарина – Толе би – Сейфуллина – далее по схеме;
- №127 – в северном направлении: Назарбаева – Абая – Достык – Толе би – Назарбаева – далее по схеме, в южном направлении: Назарбаева – Толе би – Достык – Абая – Назарбаева – далее по схеме;
- №205 – в северном направлении: Желтоксана – Абая – Достык – Толе би – далее по схеме, в западном направлении: Толе би – Достык – Абая – Желтоксана – далее по схеме;
- №209 – в северном направлении: Байтурсынова – Абая – Достык – Толе би – далее по схеме, западном направлении: Толе би – Достык – Абая – Байтурсынова – далее по схеме;
- №210 – в северном направлении: Байтурсынова – Абая – Достык – Толе би – далее по схеме, западном направлении: Толе би – Достык – Абая – Байтурсынова – далее по схеме;
- №224 – в северном направлении: Байтурсынова – Абая – Достык – Толе би – далее по схеме, западном направлении: Толе би – Достык – Абая – Байтурсынова – далее по схеме;
- №№ТП1, ТП12, ТП5, ТП6, ТП7, ТП9 – ограничить движение с 12:00 по 13:00.
