№2 – в южном направлении: Назарбаева – Гоголя – Калдаякова – Казыбек би – Достык – Абая – Назарбаева – далее по схеме, в северном направлении: Назарбаева – Абая – Достык – Богенбай батыра – Назарбаева – далее по схеме;

№12 – в северном направлении: Достык – Богенбай батыра – Абылай хана – далее по схеме, в южном направлении: Абылай хана – Кабанбай батыра – Достык – далее по схеме;

№18 – в северном направлении: Гагарина – Тимирязева – Розыбакиева – Толе би – Байтурсынова – далее по схеме, в южном направлении: Байтурсынова – Толе би – Розыбакиева – Утепова – далее по схеме;

№19 – в северном направлении: Жарокова – Сатпаева – Гагарина – Толе би – далее по схеме, в восточном направлении: Толе би – Гагарина – Сатпаева – Жарокова – далее по схеме;

№22 – в северном направлении: Ауезова – Сатпаева – Гагарина – Толе би – Муканова – далее по схеме, в западном направлении: Карасай батыра – Гагарина – Сатпаева – Ауезова – далее по схеме;

№25 – в восточном направлении: Абая – Гагарина – Жамбыла – Байтурсынова – далее по схеме, в западном направлении: Байтурсынова – Карасай батыра – Гагарина – Абая – далее по схеме;

№30 – в восточном направлении: Абая – Достык – Богенбай батыра – Сейфуллина – далее по схеме, в южном направлении: Сейфуллина – Кабанбай батыра – Достык – Абая – далее по схеме;

№32 – в северном направлении: Желтоксана – Абая – Достык – Богенбай батыра – Желтоксана – далее по схеме, в южном направлении: Наурызбай батыра – Кабанбай батыра – Достык – Абая – Желтоксана – далее по схеме;

№34 – в восточном направлении: Абая – Гагарина – Толе би – Сейфуллина – далее по схеме, в южном направлении: Сейфуллина – Толе би – Гагарина – Абая – далее по схеме;

№56 – в северном направлении: Жарокова – Сатпаева – Розыбакиева – Толе би – Ауезова – далее по схеме, в южном направлении: Ауезова – Толе би – Розыбакиева – Басенова – далее по схеме;

№63 – Назарбаева – Абая – Достык – Кабанбай батыра – Назарбаева – далее по схеме;

№63А – Назарбаева – Богенбай батыра – Достык – Абая – Назарбаева – далее по схеме;

№79 – в восточном направлении: Абая – Достык – Толе би – Назарбаева – далее по схеме, в южном направлении: Назарбаева – Кабанбай батыра – Достык – Абая – далее по схеме;

№80 – в северном направлении: Ауезова – Сатпаева – Гагарина - Жамбыла – Байзакова – далее по схеме, в южном направлении: Байзакова – Карасай батыра – Гагарина – Абая – Манаса – далее по схеме;

№86 – в северном направлении: Назарбаева – Абая – Достык – Богенбай батыра – Назарбаева – далее по схеме, в южном направлении: Назарбаева – Толе би – Достык – Абая – Назарбаева – далее по схеме;

№92 – В восточном направлении: Абая – Достык – Богенбай батыра – Желтоксана – далее по схеме, в южном направлении – Наурызбай батыра – Кабанбай батыра – Достык – Абая – далее по схеме;

№98 – в восточном направлении: Абая – Достык – Богенбай батыра – Абылай Хана – далее по схеме, в южном направлении – Абылай Хана – Кабанбай батыра – Достык – Абая – далее по схеме;

№99 – в северном направлении: Достык – Толе би – далее по схеме, в восточном направлении – Толе би – Достык – далее по схеме;

№112 – в восточном направлении: Сатпаева – Достык – Толе би – Кунаева – далее по схеме, в южном направлении: Кунаева – Толе би – Достык – Сатпаева – далее по схеме;

№113 – в северном направлении: Жарокова – Сатпаева – Гагарина – Толе би – Байтурсынова – далее по схеме, в южном направлении: Байтурсынова – Толе би – Гагарина – Сатпаева – Жарокова – далее по схеме;

№118 – в восточном направлении: Абая – Достык – Толе би – далее по схеме, в западном направлении: Толе би – Достык – Абая – далее по схеме;

№119 – в восточном направлении – Сатпаева – Гагарина – Толе би – далее по схеме, в западном направлении – Толе би – Гагарина – Сатпаева – далее по схеме;

№123 – в южном направлении: Сейфуллина – Толе би – Гагарина – Сатпаева – Манаса – далее по схеме, в северном направлении: Ауезова – Сатпаева – Гагарина – Толе би – Сейфуллина – далее по схеме;

№127 – в северном направлении: Назарбаева – Абая – Достык – Толе би – Назарбаева – далее по схеме, в южном направлении: Назарбаева – Толе би – Достык – Абая – Назарбаева – далее по схеме;

№205 – в северном направлении: Желтоксана – Абая – Достык – Толе би – далее по схеме, в западном направлении: Толе би – Достык – Абая – Желтоксана – далее по схеме;

№209 – в северном направлении: Байтурсынова – Абая – Достык – Толе би – далее по схеме, западном направлении: Толе би – Достык – Абая – Байтурсынова – далее по схеме;

№210 – в северном направлении: Байтурсынова – Абая – Достык – Толе би – далее по схеме, западном направлении: Толе би – Достык – Абая – Байтурсынова – далее по схеме;

№224 – в северном направлении: Байтурсынова – Абая – Достык – Толе би – далее по схеме, западном направлении: Толе би – Достык – Абая – Байтурсынова – далее по схеме;

№№ТП1, ТП12, ТП5, ТП6, ТП7, ТП9 – ограничить движение с 12:00 по 13:00.

Иллюстративное фото из архива «МГ» В пресс-службе акимата Алматы сообщили, что четвёртого июня в честь Дня государственных символов пройдёт велопробег на улице Шевченко. Начало в 12:00. Перед началом всем участникам раздадут флажки, а на финише они исполнят гимн. Так, с 12:00 до 13:00 будет перекрыт участок улицы Шевченко от парка имени Ганди до сквера имени Шокана Уалиханова. В связи с этим изменится схема проезда следующих маршрутов:Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.