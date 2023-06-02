Он незаконно принял на работу знакомых. В штате числился известный акын: какие нарушения выявили в работе «Озенмунайгаза» Фото c cайта АО «Озенмунайгаз» В агентстве по финансовому мониторингу Казахстана сообщили о задержании заместителя генерального директора АО «ОзенМунайГаз» Мамбетсапаева. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.
— Мамбетсапаев, используя должностное положение, незаконно принял на работу ряд лиц из числа своих знакомых. Важно отметить, что в очереди на трудоустройство в компанию находятся девять тысяч жителей Жанаозена. Мамбетсапаеву было доподлинно известно о том, что аффилированные с ним лица в числе безработных не значились, не относились к социально-уязвимым слоям населения и даже не имели профильного образования, — говорится в сообщении.
Государству причинён ущерб в размере 46 млн тенге. Также следствие проверяет факты хищения бюджета со стороны должностных лиц компании и подрядных организаций. Напомним, проверка отчётной документации по линии финансово-хозяйственной деятельности компании уже обнаружила десятки нарушений, а также выявила случаи отсутствия персонала на рабочих местах, невыполнение трудовых обязанностей во время ночной смены. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.