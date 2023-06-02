Всего без матерей остались девять детей, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Погибшие педагоги - Айсулу Тлектесова и Айкерим Гумарова
Смертельное ДТП
произошло утром первого июня на трассе Самара — Шымкент в районе Кобды. Lada Largus, ехавший из Уральска в Актобе, столкнулся с грузовой DAF. В результате три пассажира скончались на месте происшествия, четверых доставили в больницу Кобды.
Как оказалось, в машине ехали шесть педагоги из ЗКО
. Трое из них погибли на месте, ещё одна скончалась в реанимации.
По данным управления здравоохранения Актюбинской области, у неё была сочетанная травма, ушиб головного мозга, перелом ребра, вывих головки бедра, массивное кровоизлияние.
В пресс-службе управления образования ЗКО сообщили, что группа из шести педагогов ехала на одном такси в Актобе. Там они должны были сдать экзамены и получить диплом о высшем образовании. Педагоги обучались в Актюбинском региональном университете имени Жубанова. Часть из них находились в трудовом отпуске, часть написали заявления о предоставлении однодневного отпуска за свой счёт.
– Трое наших коллег погибли на месте, ещё одна скончалась позже. Семьям погибших со стороны районных, городских отделов образования, а также со стороны профсоюзов оказывается вся необходимая помощь. Приносим свои глубочайшие соболезнования родным и близким наших коллег, — отметила пресс-секретарь областного управления образования Умит Жангирова.
Одной из погибших была 29-летняя Гульжайнат Кажгалиева, работала дефектологом в СОШ №47. Женщина погибла на месте, у неё остались мама и восьмилетний сын. Коллеги отзываются о ней как об ответственном и грамотном специалисте.
– Гульжайнат начала работать в нашей школе с осени прошлого года. Очень хороший специалист, отзывчивая, проработала у нас всего год. 30 мая она подошла ко мне, сказала, что ей нужно ехать в Актобе на сдачу экзамена. Трудовой отпуск у неё должен был начаться в конце июня, поэтому я сказал ей написать заявление о предоставлении отпуска за свой счёт. От лица коллектива мы выражаем свои соболезнования и окажем матери и ребёнку необходимую материальную помощь, — отметил директор СОШ №47 Нурлан Саттыков.
Вторая погибшая 28-летняя Айсулу Тлектесова с 2019 года работала сурдопедагогом. Девушка также как и её коллеги ехала сдавать экзамены, но по роковому стечению обстоятельств не доехала. Она находилась в трудовом отпуске, на днях планировала отдых в Грузии, заранее приобрела путёвку.
– Айсулу была замечательным специалистом, уважаемым педагогом, дети и родители очень её любили. Родители живут в Каратобинском районе, здесь жила с братом. Аккуратистка, всё всегда у неё было на своих местах, умница, красавица, активистка... Сегодня хотели провести праздник для детей, но всё отменили. Даже дети сегодня не пришли на занятия. Похороны будут в районе, мы непременно поедем проводить её в последний путь, — рассказала заведующая кабинета психолого-педагогической коррекции Уральска Гульсум Галиева.
Незадолго до трагедии девушка организовала фотосессию и настоятельно просила коллег принять в ней участие.
– Она всего достигла сама, всегда с уважением относилась к старшим. Дети её обожали, каждый праздник дарили ей цветы. Очень жаль, что так произошло, до сих пор не может поверить в то, что нашей Айсулу больше нет, — рассказала коллега погибшей Муниря Хайруллина.
41-летняя Айкерим Гумарова тоже оказалась в числе пассажиров того такси. Женщина с 2007 года работала логопедом в школе Казталовского района. От полученных травм она скончалась на месте, без матери остались пятеро детей.
Аксамал Адиевой было всего 37 лет, работала дефектологом в СОШ посёлка Новеньков. С первого июня находилась в трудовом отпуске, как и её коллеги ехала в Актобе на сдачу экзамена и получение диплома, однако погибла в жуткой аварии. У женщины остались трое детей.
За жизнь 27-летней Аяжан Мынжасаровой борются актюбинские врачи. Она работает логопедом в СОШ №5 и написала заявление на предоставление отпуска за свой счёт на два дня. По словам родных, девушка находится в тяжёлом состоянии.
46-летняя Бибигуль Мурсанова также находится в Кобдинской больнице. Педагог-дефектолог находилось в трудовом отпуске с первого июня. По предварительной информации, у женщины сломана рука, состояние стабильное.
Что касается водителя, то за рулём Lada Largus находился 27-летний мужчина. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану правого плеча, открытый перелом правого надколенника.
