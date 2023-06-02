— По итогам прошлого года выбросы загрязняющих веществ в атмосферу региона составили 34 тысячи тонн. Это 1,5% в общереспубликанском срезе и один из лучших показателей среди регионов. Также мы реализуем ряд проектов по улучшению экологии посредством управления водными ресурсами. С 2019 года вдвое увеличился объём воды поставляемый из соседней России для южных и западных районов области, где ощущается нехватка. Вместе с тем завершилась последняя очередь реконструкции 178 км кирово-чижинского канала, который питает местные водоёмы. Также завершаются работы по проекту, который на четыре млн кубометров сократит забор технической воды из Урала для местной ТЭЦ, — сообщил аким области Нариман Турегалиев.

— Вопросы экологической безопасности достигли своего апогея. Не секрет, что большинство экологических проблем сегодня выражаются в угрозе будущей жизни на земле, естественная циркуляция большинства природных систем значительна нарушена и подрывает основу жизни, чем больше человечество уходит в потребление ресурсов, тем выше риск. И с каждым годом риски возрастают. В денежном эквиваленте огромные потери — трлн долларов в год и тысячи га в день - потеря продуктивности земель, потери плодородия от опустынивания, — поделилась мониторинговыми данными эколог-эксперт общественной палаты мажилиса Айжан Скакова.

Проведение масштабного экологического форума в эти дни не случайно. Как известно, пятого июня в Казахстане отмечают День эколога и всемирный день окружающей среды. И в последние годы эта дата становится более актуальной. Поскольку на первый план выходит глобальная экологическая проблема. ESG-повестка тоже стала чаще обсуждаться в деловых кругах, у представителей общественности и государственных структур. И на сегодня можно увидеть положительную динамику и наличие всех предпосылок для её успешного повышения. Если раньше считалось, что организация должна только платить налоги, а все остальное — забота и обязанность государства, сегодня всё больше руководителей стремятся быть социально ориентированными.Для обеспечения населения водой и теплом используется уральная вода. 80% ресурса формируется на территории России. В связи с чем, внедряя новые технологии, мы должны рационально и эффективно управлять водным ресурсом. В сфере сельского хозяйства ежегодно увеличиваются обводняемые лиманы и территории. Ведутся работы по поэтапному переходу на подземные источники, сообщил глава региона. На сегодня уже завершено бурение четырёх из запланированных шести скважин для водообеспечения областного центра. Эти работы ведутся за счёт республиканского бюджета. Крупной компании недропользователю необходимо развивать внедрение водосберегающих технологий. В этих целях считаю необходимым осуществлять вторичную очистку канализационных вод для технических нужд предприятий. В рамках Национального проекта «Жасыл Казахстан» в нашей области планируется довести процент переработки твердых бытовых отходов с 15 до 18%.Также с докладами выступили генеральный директор компании КПО б.в. Джанкарло Рую, представители компании рассказали о новых методиках и технологиях, которые используются на месторождении для эффективного расходования природных ресурсов. Кандидат экологических наук, международный консультант по вопросам устойчивого развития Ерлик Каражан рассказал о методах очистки сточных вод, как альтернативном источнике воды. Были предложены проекты по использованию водных земельных и других природных ресурсов, а также проекты с местными предприятиями по упаковке и управлению отходами. Завершением форума стало подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в области низкоуглеродного развития и реализации потенциальных офсетных проектов в ЗКО. Документ заверили подписями аким ЗКО Турегалиев и генеральный директор «Карачаганак Петролиум Оперейтинг б.в.» Джанкарло Рую. Также с КПО будут сотрудничать департамент экологии, управление природных ресурсов, Западно-Казахстанский университет имени Махамбета Утемисова. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.