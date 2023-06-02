По данным «Казгидромета», третьего июня ночью на севере ЗКО ожидается гроза. Порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Штормовое предупреждение сохраняется в ЗКО Фото из архива «МГ» Ожидается постепенное повышение температуры воздуха.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +28..+30 градусов, ночью похолодает до +16..+18 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +31..+33 градусов, ночью +17..+19 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +31..+33 градусов. Ночью похолодает до +18..+20 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +29..+31 градусов, ночью опустятся до +17..+19 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +28..+30 градусов, ночью похолодает до +13..+15 градусов. Ветер до 5 метров в секунду
