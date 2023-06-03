— Проблема не в наличии нитратов, а в их количестве и концентрации. Небольшое количество нитратов и ещё меньшее количество нитритов наш организм сможет в течение короткого времени вывести. Но если он ими перенасыщается, это приводит к тяжёлым формам отравлений. Чаще всего повышенное содержание нитратов встречается в свёкле, кабачках, капусте, зелени, редиске, арбузах и дынях. Особенно осторожными нужно быть с ранними овощами и фруктами, — отметила эпидемиолог.

не покупайте овощи и фрукты в стихийно организованных местах;

воздержитесь от покупки ранних овощей;

очищайте овощи и фрукты от кожуры, корней и стеблей, чтобы уменьшить потребляемую дозу нитратов;

хорошо «вымывает» нитраты из корнеплодов и листьев замачивание на час или два в воде.

Иллюстративное фото из архива «МГ» Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Каткенова Гаухар предупредила, что недобросовестные производители сознательно превышают допустимые дозы удобрений. Нитраты в организме человека могут преобразовываться в нитриты.Что нужно помнить казахстанцам: