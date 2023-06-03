Большинство строящихся социальных объектов введут в эксплуатацию в этом году, передаёт портал «Мой ГОРОД». Квоту на привлечение иностранных рабочих уменьшили в ЗКО Иллюстративное фото из архива «МГ» Руководитель управления строительства ЗКО Алибек Антазиев рассказал, что за счёт социальных обязательств КПО б.в. в регионе идёт строительство 15 малокомплектных школ в семи районах области. Помимо этого, в 2022 году начато строительство визит-центра Хан-Орда в Бокейординском районе. Сейчас ведутся строительные работы административного центра. Сдать объект планируют в третьем квартале этого года.
– Кроме этого, в этом году продолжается строительство четырёх физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК), начатое в 2022 году. По проектам ФОКов Казталовского, Таскалинского района проведена корректировка и проводятся повторные конкурсные процедуры. По ФОКам села Чапаево и села Тайпак Акжайыкского района определены подрядчики, ведутся строительно-монтажные работы, — отметил Алибек Антазиев.
Руководитель управления строительства пообещал, что ФОКи в сёлах Чапаево и Тайпак будут введены в эксплуатацию в этом году, ФОКи Казталовского и Таскалинского района — переходящие, завершить объект планируют 2024 год.