Попавшие в аварию педагоги из ЗКО учились на дефектологов
В вузе ЗКО не готовят специалистов в этом направлении, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Погибшие педагоги - Айсулу Тлектесова и Айкерим Гумарова
Проректор университета имени К.Жубанова в Актобе Рахым Бекназаров рассказал, что попавшие первого июня в ДТП на трассе Уральск-Актобе учителя, ехали на экзамен и за дипломами.
- Студенты из Уральска обучаются в нашем университете на специальности «Специальная педагогика», это бывшая дефектология,- сказал он. - Все студенты обучались для получения второго высшего образования, первое было педагогическое, они получили его в университете им. М.Утемисова, на второе поступили к нам. 19 мая у них завершились теоретические занятия и первого июня в 14.00 у них был экзамен, девятого июня - второй, после этого они должны были получить дипломы. К сожалению, они попали в аварию. Мы соболезнуем близким и родственникам погибших и надеемся, что люди, которые находятся в больнице, выздоровеют.
Согласно информации на официальном сайте Западно-Казахстанского университета имени М.Утемисова, в вузе не обучают специалистов в этом направлении.
Между тем трое пострадавших в жуткой аварии доставлены в больницу скорой медицинской помощи в Актобе.
- Мы выезжали в Кобдинский район по линии санавиации, в бригаде были травматолог, реаниматолог, нейрохирург, мы оказали помощь пострадавшим, оперировали, трое сейчас в БСМП, двух пациентов оперировали – одному плечо, был перелом, еще одному - коленный сустав и правое предплечье, все трое в реанимации, состояние тяжелое, стабильное. У всех тяжелая черепно-мозговая травма, у одной женщины перелом плеча, у другой – обеих костей предплечья, у мужчины переломы надколенника и обширная рана предплечья. Все в сознании. Одна из пациенток скончалась в Кобдинской больнице, ее оперировали, после этого произошла остановка сердечной деятельности, у нее было обширное кровоизлияние головного мозга, - рассказал травматолог БСМП Жаслан Урумбаев.
Смертельное ДТП произошло утром первого июня на трассе Самара — Шымкент в районе Кобды. Lada Largus, ехавший из Уральска в Актобе, столкнулся с грузовой DAF. В результате три пассажира скончались на месте происшествия, четверых доставили в больницу Кобды. Как оказалось, в машине ехали шесть педагоги из ЗКО. Трое из них погибли на месте, ещё одна скончалась в реанимации.
Фарида ЗАРИП
