Это уже третья трагедия за последнюю неделю, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Тело утонувшего мужчины обнаружили спасатели Атырау Иллюстративное фото из архива «МГ» Трагедия произошла второго июня в садоводческом обществе "Айболит". По информации ДЧС Актюбинской области, в 18:26 на пульт оператора "112"поступило информация о том, что мальчик  остался без присмотра родителей и упал в воду во время игры. Поисками ребенка занимались водолазы и в 19:05 вытащили тело ребенка из воды. Напомним, 27 мая в Актюбинской области утонули двое шестиклассников. Произошло это на реке Иргиз в поселке Курылыс. Мальчики сорвались с обрыва. Тело одного с глубины 5 метров вытащили местные жители, второго только ночью нашли водолазы. Фарида ЗАРИП