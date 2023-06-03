– Также напоминаем, что для увеличения напора воды вы можете установить насос с расширительным бачком, то есть насос с установленной ёмкостью, качающий воду из необходимой для него ёмкости с запасом воды, а не напрямую - из центральной линии. Для установки насоса необходимо обязательное получение разрешения у "Атырау облысы Су Арнасы". Оно выдается бесплатно, - сообщили в "Атырау облысы су арнасы".

Иллюстративное фото из архива «МГ» В "Атырау облысы Су Арнасы" сообщили, что со второго июня проводятся рейдовые мероприятия, целью которых является выявление фактов нарушения правил водопользования, фактов незаконного полива придомовых участков. На предприятии уверены, что это позволит в определенной степени снизить нагрузку на систему подачи питьевой воды, и, как следствие - стабилизировать давление в линии водоснабжения. В первый рейдовый день предприятие направило группы в микрорайон Самал, поселок Акжар и в район Старого Аэропорта. Сотрудникам удалось выявить ряд нарушений. На нарушителей наложены соответствующие штрафные санкции в виде начётов. "Атырау облысы Су Арнасы" ещё раз напоминает, что полив зеленых насаждений и огородов питьевой водой в дневное время запрещается. Под понятием "дневное время" подразумевается время с 8.00 до 22.00.Рейды по частному сектору будут продолжены и ко всем нарушителям будут применены соответствующие штрафные санкции. Насос, качающий питьевую воду без ёмкости, напрямую из центральной водопроводной линии, лишает напора воды следующие на данном водопроводе участки. В результате, на соседних участках жители остаются практически без воды. Если вы стали свидетелем установки такого насоса, можете сообщить о данном факте по телефону: +77016015984.