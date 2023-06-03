— Купание в фонтане может обернуться острой кишечной инфекцией, респираторной инфекцией, конъюнктивитами, главную же опасность представляют энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А, — рассказали специалисты.

Иллюстративное фото из архива «МГ» Фонтаны не предназначены для купания, так как вода в них обновляется не часто, а также собираются пыль и дождевые стоки. Об этом казахстанцев предупреждают в комитете санитарно-эпидемиологического контроля. Санврачи отмечают, что высокая температура воздуха способствует размножению микроорганизмов.Кроме указанного, при купании в фонтане можно получить травму при падении, а также электротравму, так как к фонтанам подведены различные коммуникации и подсветки. Что, к слову, уже случалось в Казахстане. Летом 2021 года в фонтане около цирка в Алматы током ударило женщину и двоих девочек. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.