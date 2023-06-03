Осадков в регионе не ожидается. Аномальная жара ожидается в ЗКО По данным РГП "Казгидромет", четвертого июня на западе Казахстана ожидается переменная облачность.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +30..+32 градусов, ночью похолодает до +16..+18 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +33..+35 градусов, ночью +19..+21 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +30..+32 градусов. Ночью похолодает до +18..+20 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.
  • В Актау — ясная погода без осадков. Днём столбики термометра покажут +30..+32 градусов, ночью опустятся до +19..+21 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается дождь с грозой. В дневное время температура воздуха составит +30..+32 градусов, ночью похолодает до +13..+15 градусов. Ветер до 13 метров в секунду
