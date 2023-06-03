На месте работают полицейские, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Случай произошел третьего июня около 19.00. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, на пересечении улиц Жангирхана и Азербайджанская недалеко от заправки "Нефтэк" опрокинулась ассенизаторская машина. На месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства ДТП выясняется. К слову, это уже вторая авария с участием ассенизаторской машины. Первого июня в 19.30 также по улице Жангирхана 35-летний водитель ГАЗ не справился с управлением и наехал на пешехода стоящего на остановке. Пострадавшего доставили в больницу. В отношении водителя составлен протокол по статье 610 КоАП РК "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей". Состояние пострадавшего пешехода уточнить в управлении здравоохранения нам не удалось.