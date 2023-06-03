На месте работают полицейские, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".Случай произошел третьего июня около 19.00. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, на пересечении улиц Жангирхана и Азербайджанская недалеко от заправки "Нефтэк" опрокинулась ассенизаторская машина. На месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства ДТП выясняется. К слову, это уже вторая авария с участием ассенизаторской машины. Первого июня в 19.30 также по улице Жангирхана 35-летний водитель ГАЗ не справился с управлением и наехал на пешехода стоящего на остановке. Пострадавшего доставили в больницу. В отношении водителя составлен протокол по статье 610 КоАП РК "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей". Состояние пострадавшего пешехода уточнить в управлении здравоохранения нам не удалось. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Вам может быть интересно
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.
Продавали куртки без документов: предпринимателя оштрафовали после жалобы покупателя в Уральске
Внеплановая проверка выявила нарушения при продаже верхней одежды — продавец не смог подтвердить безопасность товара.
Корь у детей и взрослых: первые признаки и что делать при заболевании
Симптомы болезни, меры защиты и советы родителям.
Кому отдых, а кому — работа над ошибками: подробный гороскоп на выходные 7–8 февраля
Предстоящие выходные обещают быть контрастными.
Госнужды или коммерческий интерес: в Атырау разгорается земельный скандал
Местные предприниматели заявили о давлении акимата.
В Казахстане введут новую систему контроля за медкнижками
Система автоматически отслеживает сроки действия медкнижек и уведомляет работодателей об истечении допуска к работе.
Морозы и метель: синоптики рассказали о погоде в Уральске на 7 февраля
В связи с гололёдом и сильным ветром в ряде западных областей, водителям рекомендуется быть предельно осторожными на трассах и по возможност...