Разрушенная во время паводков в 2022 году школа в ЗКО ещё не достроена
Готовность объекта составляет всего 27%, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото из архива "МГ"
Руководитель управления строительства ЗКО Алибек Антазиев сообщил, что в этом году планируется завершить строительство трех переходящих школ с 2022 года. Первая - это школа на 600 мест в селе Казталов Казталовского района, подрядчиком является ТОО «Жиенбай». Договорная стоимость - 2,7 миллиарда тенге. Во время строительства из-за резким инфляционным удорожанием строительных материалов была проведена корректировка сметной документации. В настоящее время готовность объекта составляет 90%.
– В этом году так же планируем завершить строительство школы на 108 мест в селе Жулдыз Казталовского района, подрядчиком является ТОО «Альтаир». Договорная стоимость - 697,2 миллиона тенге. В настоящее время готовность объекта составляет 40%, - отметил Алибек Антазиев.
Вместе с тем руководитель управления строительства подчеркнул, что в 2022 году по линии ЧС начато строительство одной малокомплектной школы на 60 мест в селе Шалгын Каратобинского района. Договорная стоимость - 766,8 миллиона тенге.
– На данный момент с подрядчиком ТОО «Жиенбай» договор расторгнут. Готовность объекта составляет 27%. В 2023 году за счет местного бюджета выделено 398,7 миллиона тенге, проводятся повторные конкурсные процедуры по определению подрядчика. Итоги конкурса ожидается 16 июня. Строительно-монтажные работы начнутся после подведения итогов. Сдача в эксплуатацию данных школ планируется в третьем квартале этого года, - заключил Алибек Антазиев.
В марте прошлого в село Шалгын Каратобинского района (находится в 238 километрах от областного центра - прим. автора) пришла «большая» вода. Из-за талых вод разрушилась стена одного корпуса местной школы, где располагались один учебный класс, кабинет директора, библиотека и спортзал. Документы, мебель, учебники пришли в негодность. Этот корпус был построен в 1988 году и со дня постройки ремонт не проводился. После случившегося местные власти обещали построить новую школу.
