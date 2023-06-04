Иллюстративное фото из архива «МГ» По информации департамента полиции ЗКО, четвертого июня на Площади первого президента состоится концерт с участием звезд казахстанской эстрады приуроченный ко Дню государственных символов. В связи с чем с 17.00 до 23.00 будет перекрыто движение по улице Казыбек би. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.