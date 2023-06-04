Президент подчеркнул, что герб, флаг и гимн вызывают чувство гордости и ответственности за страну, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

-Поздравляю соотечественников с Днём государственных символов! Наши Флаг, Герб и Гимн наполнены глубоким содержанием и вызывают в каждом из нас чувство гордости и ответственности за страну. Чтить государственные символы – долг любого гражданина и патриота! – написал президент в Twitter.

Фото из архива "МГ" Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с Днём государственных символов.День государственных символов в Казахстане празднуется с 2007 года. Установленные Конституционным законом государственные символы являются отличительными знаками страны. Государственные символы Казахстана были приняты 4 июня 1992 года. К ним относятся флаг, герб и гимн. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.