– Пожароопасный сезон на землях государственного лесного фонда на территории области начался пятого апреля. Произошло три лесных пожара и 30 природных загораний на общей площади 531 гектар, материальный ущерб составил более 2,5 миллионов тенге. Для проведения космического мониторинга заключен договор с АО НК «Ғарыш Сапары» на сумму четыре миллиона тенге. С начала пожароопасного периода по итогам космического зондирования выявлено 55 точек термического горения, из которых в 37 случаях горение подтверждено, в 18 случаях не подтвердилось, — рассказал Ернур Утегенов.

Иллюстративное фото из архива «МГ» По информации руководителя ДЧС ЗКО Ернура Утегенова, с начала года на территории области произошло 209 пожаров, жертвами которых стали шесть человек. Ещё четыре человека получили травмы различной степени тяжести. Сумма ущерба составила более 32 миллионов тенге. Больше всего пожары были зарегистрированы в жилых секторах. Основными причинами возникновения пожаров являются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и печей. К ответственности за нарушение правил пожарной безопасности привлечены 196 человек, 162 из которых получили предупреждение, 34 — оштрафованы на 2,1 миллион тенге.Кроме того, из местного бюджета на пожароопасный период выделили 49,9 миллионов тенге на вертолётные услуги, предоставляемые АО «КазАвиаСпас». В прошлом году на эти цели выделили чуть более 32 миллионов тенге.