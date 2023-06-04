Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО, в этом году в Таскалинском районе зарегистрирован один случай менингококковой инфекции. Опасное заболевание выявлено у четырехлетнего ребенка, который посещает детский сад. В ходе эпидемиологического расследования выявлено 30 контактных лиц, пятеро из которых члены семьи, по детскому дошкольному учреждению – 25. Все противоэпидемические мероприятия проведены своевременно, у лабораторно обследованных контактных результаты отрицательные. В 2022 году в области было зарегистрировано четыре случая менингококковой инфекции среди детей до 14 лет, один из которых школьник, остальные посещают детский сад. Летальных случаев не зарегистрировано. Менингококковая инфекция — острое инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Neisseria meningitidis. Тяжесть менингококковой инфекции варьируется от назофарингита до сепсиса, который может привести к летальному исходу в течение нескольких часов. Заболевание передается воздушно-капельным путем (при кашле, чихании, разговоре). Первые симптомы менингита неспецифичны, но схожи с симптомами обычной простуды (лихорадка, головная боль). Для менингококковой инфекции характерно внезапное начало: появление сильной головной боли, рвоты, повышение температуры тела до 39-40°С, озноб, геморрагическая сыпь, напряжение мышц шеи, нарушение дыхания, спутанность сознания. Отмечается общая слабость, боли в спине и конечностях. Больных мучает жажда, снижается аппетит. Источником инфекции является больной человек или носитель болезни. Для выявления источника инфекции всем контактным проводят бактериологические исследования, и в инкубационный период они находятся под медицинским наблюдением. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.