Фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", пятого июня в Уральске ожидается дождь с грозой и усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду. Днем столбики термометров покажут 30 градусов выше нуля, ночью +19. В Атырау прогнозируется также прогнозируется дождь с грозой, скорость ветра достигнет 10 метров в секунду. Днем температура воздуха покажет +33, ночью +23. Ясная погода без осадков и +35 градусов тепла днем ожидает жителей Актобе. Ночью столбики термометров покажут 18 градусов тепла. В Актау переменная облачность, днем +28, ночью +19. Облачная погода без осадков ожидает жителей Алматы, днем +34, ночью +18. Скорость ветра не будет превышать семи метров в секунду.