В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что четвёртого июня в 22:53 поступила информация о горении торгового павильона крытого рынка «Байтерек». На месте работают 29 сотрудников департамента. Жертв и пострадавших нет. Причины пожара, ущерб и виновные лица устанавливаются.