— Обездоленным малышам хотелось поднять настроение и обезопасить их от зла общества - наркотиков, а это и есть профилактика. Ребята – молодцы. Каждый из них, несмотря на свою нелегкую судьбу, оптимистично смотрит в будущее, — рассказал начальник Центра подполковник полиции Мадияр Акылбаев.

Иллюстративное фото из архива «МГ» Между тем, стражи порядка направили своим коллегам из других регионов страны челлендж в поддержку данной инициативы. Визит в городской Центр адаптации несовершеннолетних, где содержаться дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, а также с девиантным поведением, организовали сотрудники межведомственного центра подготовки специалистов по противодействию наркопреступности алматинской академии совместно с кинологической службой МВД. Он приурочен ко Дню защиты детей и проведён в рамках антинаркотического месячника «Нет наркотикам!»Беседа с ними сопровождалась показом роликов о вреде наркотиков и их тяжелых последствиях. Тем временем, кинологи совместно с их четвероногими помощниками профессионально продемонстрировали командные дрессировки в реальной жизни. Участники с приятным восхищением смотрели на профессионалов. Четвероногие следовые и штурмовые напарники показали оперативный поиск наркотических, психотропных, и взрывчатых веществ. Далее ребят ждали сюрпризы и подарки. Не обошлось и без сладких угощений. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.