В городе вновь горит свалка, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Одним из первых о происходящем сообщил активист сообщества «Актобе, дыши» Евгений Лазарчук.
— Полигон разгорелся с новой силой, дым идёт на город. Закрывайте окна, старайтесь не выходить на улицу, — предупредил он горожан в социальных сетях.
Городской отдел ЖКХ и экологи отвечали, что на месте работают специалисты и техника, принимаются меры по ликвидации возгорания. Но жители понимали, что так быстро справиться с пожарами на полигоне не удастся. Только в прошлом году на городской свалке было 15 возгораний, сутками актюбинцы были вынуждены дышать гарью.
В выходные на место пожара побывал аким области Ералы Тугжанов. Его пресс-служба сообщила, что возгорание отходов на площади 1 500 квадратных метров началось второго июня.
По словам замакима Актобе Айдоса Хамиева, полигон работает с 2007 года. В 2015 году на его территории произошёл крупный пожар, после которого ежегодно возникают самовозгорания. В этом году их было семь.
— Начали работы по засыпке площади в 42 гектара грунтом высотой 60 сантиметров, устройству газоотводов. Это позволит полностью решить вопрос с возгоранием и тлением мусора. ТБО будут принимать на новом полигоне площадью 18 гектаров, — сообщил Хамиев.
Сейчас на месте продолжают работать 25 человек, привлечено 12 единиц спецтехники: гусеничные бульдозеры, самосвалы и погрузчики. Глава области поручил завершить работы в кратчайшие сроки, увеличить количество спецтехники и работников в два раза.
Тем временем в городе по-прежнему стоит дымовая завеса и запах гари.
Фото: акимат Актюбинской области
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Фарида ЗАРИП
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!