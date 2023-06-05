— Его извлекли из моря, где он купался, несмотря на предупреждение и запрет тайских властей. В последние дни в Пхукете поднялись сильные волны, на берегу выставлены красные флаги, – пояснили тогда в ведомстве.

Иллюстративное фото из архива «МГ» Четвёртого июня в министерстве иностранных дел РК сообщили, что 24-летний казахстанский турист впал в кому после купания в запрещённом месте в Таиланде.Вечером стало известно, что не выходя из состояния комы, мужчина скончался. Сейчас в Таиланде находятся казахстанские дипломаты и родители погибшего. О том, когда его тело доставят в Казахстан, пока неизвестно.