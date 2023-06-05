На большей части Казахстана ожидается неустойчивая погода, пройдут кратковременные дожди с грозами. Лишь на юге будет жарко и без осадков. Днём шестого и июня сохранится жара на севере, в центре и на востоке страны. Там столбики термометра поднимутся до 41 градуса. На юге будет очень жарко — до +46 градусов. Восьмого июня жара начнёт спадать на северо-западе и севере страны. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.