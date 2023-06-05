— Девушки — иностранки. Я представляю, какой шок они испытали и больше в нашу страну точно не приедут, ещё и другим расскажут, — пишет Раимбек.

Видео инцидента опубликовала журналист Газиза Раимбек. Из-за чего произошёл конфликт, неизвестно. На кадрах видно, как человек в форме толкает девушку. Она падает, а её подруга спрашивает на английском «что вы делаете?»В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что по данному факту начали служебную проверку. Руководством будет дана самая принципиальная оценка.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.