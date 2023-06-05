Трагедия произошла сегодня, пятого июня. Полицейские Уральска обновили гардероб Иллюстративное фото из архива «МГ» Информацию подтвердили в пресс-службе департамента полиции Алматы.
— В результате неосторожного обращения с табельным оружием, полицейский-постовой произвёл выстрел в своего коллегу, который от полученных травм скончался. Данный факт зарегистрирован по статье 104 УК РК (Причинение смерти по неосторожности). Назначены соответствующие экспертизы, — говорится в сообщении.
Журналист Михаил Козачков в своём Telegram-канале сообщил, что трагедия произошла рано утром в столовой здания департамента. Опрошенный свидетель не заметил признаков конфликта. Погибший и его коллега, который произвёл выстрел, спокойно беседовали. Стоит отметить, что санкция статьи 104 УК РК предусматривает от ограничения до лишения свободы на три года. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.