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Социум Сказано сделано

Ещё одну комфортную школу открыли в ЗКО

Строительство школы на 1200 мест в селе Подстёпное Теректинского района началось в рамках национального проекта «Комфортная школа» в 2023 году.
Кристина Кобина
Ещё одну комфортную школу открыли в ЗКО

Строительство школы на 1200 мест в селе Подстепное Теректинского района началось в рамках национального проекта «Комфортная школа» в 2023 году. Уже в декабре 2024 года её открыли, а вот полностью оснастить материально-технической базой планируют в феврале 2025 года.

— Сейчас подготавливают документы по приему объекта в эксплуатацию. Подрядчиком является  ТОО «СКФ Отделстрой». Заказчиком строительно-монтажных работ — АО «Samruk Kazyna Constraction», — пояснили в управлении образования области. 

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О том, будут ли в школе классы продленного дня, расскажут только после принятия объекта на баланс Теректинского районного отдела образования.

К слову, первая комфортная школа на 1500 мест открылась в посёлке Деркул. 

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