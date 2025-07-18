Люди пожаловались, что мост закрывают в разгар дачного сезона, к тому же в самую жару.

Дача пенсионерки Ольги Климовой находится в садовом кооперативе «Дачник» на Второй дачной.

— Это же просто издевательство закрывать проезд в разгар дачного сезона. У нас там ягоды и овощи только начали поспевать, что с ними станет за две недели в самую жару? Во-первых, закрыли аккурат перед выходными, хотя могли это сделать с понедельника. Ведь многие едут на дачу именно в выходные, хоть какие-то дела там бы поделали. Во-вторых, мост закрывают полностью, не оставляя никаких других путей добраться на дачи. Как так можно? Люди выращивают эти овощи для себя, чтобы сделать заготовки на зиму. Весь труд пойдет насмарку! - сетует Ольга Николаевна.

Женщина говорит, что в 2015 году на мосту тоже делали ремонт и закрывали на две недели. Но тогда у дачников была возможность добраться до своих участков – ремонт проводили частично. Один автобус довозил людей до моста, через который дачники шли пешком, а на другой стороне уже стоял другой автобус.

Об этом говорят и других собственники садовых товариществ.

— Десятки лет уже уральцы твердят, что нужен еще один мост в этом направлении, этот мост, построенный в советское время, изнашивается и в скором времени не сможет обслуживать большое количество транспорта. А что будет если вдруг он, не дай бог, обрушится? В эту сторону заезда и выезда уже не будет! Власти говорят, что есть альтернатива - мост в районе Меловых горок, но это не альтернатива. Что делать тем, кто живет в этих краях? Неужели за годы независимости нельзя было рядом с этим же мостом еще один такой же, чтобы впоследствии сделать один на выезд, другой на въезд? И в случае таких работ, закрывать один мост, а второй оставлять для движения транспорта?! Всю жизнь в бюджете денег нет, так вон компании на развитие региона выделяют, взяли бы у них. А то как частнику терминал строить — деньги есть, а как мост строить или дороги ремонтировать, например, Уральск-Атырау, денег нет! - возмущается уралец по имени Альтаир.

Впрочем, чиновники из ЖКХ категорично заявляют в связи с полным перекрытием дороги, выпуск автобусов невозможен.