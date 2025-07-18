Больше 10 тысяч контрабандных вейпов пытались ввезти из России в Казахстан

Департамент АФМ по Актюбинской области совместно с Пограничной службой задержали две машины с грузом на КПП «Жайсан-автомобильный».

Как сообщили в пресс-службе ведомства, на месте изъяты: 13 тыс. электронных устройств (вейпов)

2 тыс. флаконов жидкости для вейпов

14 тыс. пачек некурительного табака Суд признал виновными двоих граждан, назначив каждому полгода лишения свободы. Грузовики, на которых перевозились вейпы, стоимостью 26 млн тенге, конфискованы. Приговор суда пока не вступил в законную силу. Фото: pixabay.com




