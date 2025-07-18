Больше 10 тысяч контрабандных вейпов пытались ввезти из России в Казахстан
Департамент АФМ по Актюбинской области совместно с Пограничной службой задержали две машины с грузом на КПП «Жайсан-автомобильный».
Как сообщили в пресс-службе ведомства, на месте изъяты:
- 13 тыс. электронных устройств (вейпов)
- 2 тыс. флаконов жидкости для вейпов
- 14 тыс. пачек некурительного табака
Суд признал виновными двоих граждан, назначив каждому полгода лишения свободы.
Грузовики, на которых перевозились вейпы, стоимостью 26 млн тенге, конфискованы. Приговор суда пока не вступил в законную силу.
Фото: pixabay.com
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!
Поделиться новостью