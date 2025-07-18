Как сообщили в пресс-службе ведомства, на месте изъяты:

  • 13 тыс. электронных устройств (вейпов)
  • 2 тыс. флаконов жидкости для вейпов
  • 14 тыс. пачек некурительного табака

Суд признал виновными двоих граждан, назначив каждому полгода лишения свободы.

Грузовики, на которых перевозились вейпы, стоимостью 26 млн тенге, конфискованы. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Фото: pixabay.com