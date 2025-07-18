Как сообщает Telegram-канал HALYQSTAN, сначала у животных пропадает аппетит, затем начинаются судороги, и через пару дней наступает смерть.
По данным областного управления ветеринарии, на данный момент погибло более 20 верблюдов, ещё 47 животных проходят лечение.
Заболевание зафиксировано в нескольких сёлах: Дыңғызыл, Еңбекші и Макаш.
Специалисты отобрали пробы кормов, тканей и биоматериала для лабораторных исследований.Национальный референтный центр по ветеринарии уже провёл первичный анализ, но возбудитель болезни пока не выявлен.
Областной акимат направил запрос в Комитет ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза для направления дополнительных специалистов, но официальный ответ пока не получен.
— Раньше такого не было, — говорят пастухи. — За две недели умерло больше десятка верблюдов. Теперь и остальные начали хворать. Что это — никто не говорит.
Фото: pixabay.com