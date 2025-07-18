По словам жителей Курмангазинского района, животные гибнут один за другим.

Как сообщает Telegram-канал HALYQSTAN, сначала у животных пропадает аппетит, затем начинаются судороги, и через пару дней наступает смерть.



По данным областного управления ветеринарии, на данный момент погибло более 20 верблюдов, ещё 47 животных проходят лечение.



Заболевание зафиксировано в нескольких сёлах: Дыңғызыл, Еңбекші и Макаш.

Специалисты отобрали пробы кормов, тканей и биоматериала для лабораторных исследований.Национальный референтный центр по ветеринарии уже провёл первичный анализ, но возбудитель болезни пока не выявлен.



Областной акимат направил запрос в Комитет ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза для направления дополнительных специалистов, но официальный ответ пока не получен.

— Раньше такого не было, — говорят пастухи. — За две недели умерло больше десятка верблюдов. Теперь и остальные начали хворать. Что это — никто не говорит.

Фото: pixabay.com