Она выражалась нецензурной бранью и нарушала общественный порядок.

Как сообщили в департаменте полиции на транспорте, в аэропорту Астаны с авиарейса «Астана – Атырау» сняли 31-летнюю женщину за нарушения порядка. Пассажирка было в состоянии алкогольного опьянения, не выполняла требования сотрудников авиакомпании и вела себя агрессивно. По прибытию в Атырау женщина отказалась идти в комнату полиции, выражалась нецензурной бранью и продолжала нарушать общественный порядок.

В отношении женщины составили административные протоколы сразу по четырем статьям: неповиновение полиции, мелкое хулиганство, отказ слушаться бортпроводников и появление в общественном месте в пьяном виде. Материалы переданы в суд.

В полиции на транспорте добавили, что с начала года за разные нарушения на борту самолётов к ответственности привлекли 331 человека. Самые частые случаи — распитие алкогольных напитков и появления в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах (189), курение на борту (89) и хулиганство (24). В ведомстве напомнило, что деструктивное опасно для пассажиров и экипажа.