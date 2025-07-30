Как передаёт sportarena.kz, казахстанец забил и отдал голевую передачу в матче против КуПСа в Алматы.

– Пора поговорить о Дастане Сатпаеве. Сегодня он сыграл ключевую роль в составе своего клуба, забив гол и отдав голевую передачу в важнейшем матче квалификации Лиги чемпионов УЕФА. Ему всего 16 лет, и, похоже, «Челси» заполучил настоящую жемчужину — привыкайте к этому имени! В Сатпаеве «Челси» мог заполучить нового Агуэро. Я не склонен раздавать авансы, но Дастан действительно особенный — это видно, когда смотришь, как он играет, – пишет аккаунт Just Chelsea.