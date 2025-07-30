Три знака зодиака в последнее время ощущали, что застряли – как будто двигаться вперед невозможно. Однако уже с 31 июля 2025 года ситуация начнет меняться.

Под влиянием напряженного аспекта между Луной и Сатурном на поверхность всплывут сложные эмоции: от внутренней усталости до чувства вины за то, что слишком многое на своих плечах.

Близнецы

Это подходящий момент для внутренней переоценки. Вам стоит пересмотреть, что именно тормозит ваш рост. Прежде всего, определите, какие страхи вы допускаете в свою жизнь и как с ними справиться. Время строить чёткие границы и переходить к действиям. Вселенная даёт шанс на личную трансформацию – не упустите его.

Дева

Возможно, вы отказываетесь от радости, сами того не осознавая. Но с приходом энергии Сатурна появляется возможность отпустить контроль и позволить жизни быть неидеальной. Позвольте себе быть настоящими, даже в хаосе. Ваша трансформация начинается тогда, когда вы признаёте: не всё должно быть идеально. Настало время относиться к себе с таким же сочувствием, как вы относитесь к другим.

Рыбы

Вы почувствуете внутреннюю решимость идти своим путём, несмотря на внешние ожидания. Даже если вы чувствуете себя не до конца понятыми, не стоит тревожиться: вы на верном пути. Для вас перемены начинаются с осознанного отказа жить по чужим правилам. Это ваша жизнь, и вы вправе прожить её по своим канонам. Энергия Сатурна помогает вам лучше чувствовать, что действительно ведёт к покою и гармонии.

Фото: pexels.com