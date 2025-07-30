Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Павлодарской области предотвратили попытку незаконной продажи почки.

В середине июля оперативникам поступила информация о том, что гражданка одного из соседних государств прибыла в Павлодар с целью продажи органа. После обсуждения условий и стоимости она выразила согласие на сделку.

– Сотрудниками УБОП была проведена оперативная комбинация, в ходе которой «продавец» была задержана с поличным при получении задатка. Возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за незаконное изъятие органов и тканей человека. Подозреваемая арестована, проводится комплекс следственных действий, – сообщил первый заместитель начальника ДП Павлодарской области Болат Нурсеитов.

Он напомнил, что в соответствии с законодательством Республики Казахстан запрещены незаконная трансплантация, а также купля-продажа органов и тканей человека. За подобные деяния предусмотрена уголовная ответственность.

Фото: freepik.com