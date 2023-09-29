В Уральске встретили чемпионов мира и Азии по паратхэквондо
Западно-Казахстанская область может гордиться двумя своими выдающимися спортсменами, Маликом Мукашевым и Мариям Салимгереевой, которые привезли золотые медали с чемпионата мира и Азии по паратхэквондо.
Чемпионат мира по паратхэквондо в Мексике завершился великолепной победой для Малика Мукашева, представителя ЗКО. Уроженец Бурлинского района продемонстрировал невероятное мастерство и долгожданный результат в весовой категории до 75 килограммов.
— Эта победа — результат многих лет тяжёлых тренировок и постоянной самодисциплины. Я очень благодарен своей команде и тренеру, Мергалиеву Ерболу Балгереевичу, за их поддержку и веру в меня, — говорит Малик Мукашев.
Эта золотая медаль в Мексике не первая для Малика. В 2021 году он уже одержал победу на мировых соревнованиях в Стамбуле, Турция. Сейчас же Малик стал двукратным чемпионом мира, подтвердив своё место в элите паратхэквондо.
В тоже время другая звезда из Западно-Казахстанской области, Мариям Салимгереева, отличилась на чемпионате Азии в Ливане. Она выступила в весовой категории 65 килограммов и доказала свою непревзойдённость на ринге.
— Это большая честь для меня и моей родной области. Я работала над этим результатом долгие годы. И теперь я чувствую, что моя мечта стала реальностью, — говорит Мариям.
Чемпионка также получила поддержку от заслуженного тренера Казахстана, Мергалиева Ербола Балгереевича, который считается одним из лучших тренеров в этой области спорта.
Интересно отметить, что оба чемпиона являются представителями спортивного клуба для людей с ограниченными физическими возможностями. Эти победы подчёркивают важность включения всех слоёв общества в мир спорта и вдохновляют других на достижение выдающихся результатов.
Западно-Казахстанская область и вся страна гордятся Маликом Мукашевым и Мариям Салимгереевой за их уникальные достижения. Эти молодые спортсмены являются источником вдохновения для многих и образцом для подражания.
Оба чемпиона выразили свою благодарность за поддержку и обещают продолжать тренироваться и совершенствоваться, чтобы достичь новых высот в мировом паратхэквондо.
Поздравляем Малика Мукашева и Мариям Салимгерееву с заслуженными победами, и ждём с нетерпением их следующих удачных выступлений на мировой арене спорта.
Напомним, 23 и 24 сентября в мексиканском городе Веракрус проходил чемпионат мира по паратхэквондо. В нём принимал участие спортсмен из Бурлинского района Малик Мукашев. Он выступал в весовой категории 80 килограммов и одержал победу, тем самым завоевал звание двукратного чемпиона мира. Спортсмен родился в 1986 году в Уральске, учился в средней школе села Подстепное Теректинского района. В 1998 году переехал в Аксай Бурлинского района. В 2000 году Мукашева ударило током, он получил сильнейшие ожоги. Мужчине пришлось ампутировать обе руки. Однако несчастный случай не сломил его. Малик успешно окончил школу, поступил в Уральский финансово-экономический колледж на факультет «Бухгалтерский учёт и аудит». Позже получил вторую специальность — учитель физкультуры.
С 2014 году Мукашев начал заниматься тхэквондо, в тот же год принял участие в открытом чемпионате Европы и стал бронзовым призером. Кроме этого, 37-летнему Малику Мукашеву принадлежит титул чемпиона Азии, который он смог завоевать в 2021 году в ливанском Бейруте. Малик Мукашев является мастером спорта международного класса по паратхэквондо.
