– Я никогда не думала, что буду заниматься этим видом спорта. Но каждая женщина мечтает хорошо выглядеть и иметь подтянутое красивое тело. Вот и я не стала исключением. Как-то моя младшая сестра сказала, что я выгляжу как тётя и пора бы уже заняться собой. Наверное, это и было толчком. Я поставила себе цель измениться, начала ходить в спортзалы, но никаких явных сдвигов не было. Как была 68 килограммов, вес так и стоял. Тогда я наткнулась на страницу фит-бикини девушек из Уральска, решила попробовать и у меня получилось, – вспоминает Нургуль.

— Все участницы были молодые, красивые и место в пятёрке лидеров ещё больше дало мне мотивации. В августе в Павлодаре я заняла уже четвёртое место. Я ещё больше загорелась, мои мышцы подтянулись, кожа стала лучше, организм помолодел. И действительно, раз в полгода я сдаю анализы, а результаты как у 20-летней девушки. Сейчас спорт и правильное питание стали для меня образом жизни. Но это не значит, что я во всем себя ограничиваю и не хожу по тоям,— рассказывает женщина.

— Я хочу жить долго, быть красивой и стройной. А ведь это вполне реально, стоит лишь начать правильно питаться и заниматься своим телом. Я прошла курсы «диетолог-нутрициолог», прохожу групповые занятия и в будущем планирую помогать другим девушкам и женщинам. Нужно любить себя. Не зря говорят, что счастливая мама — счастливая семья. Поэтому многое в семье зависит от женщины. Начните с малого. До 30 женщина рожает и выполняет свои функции, а после мы природе не нужны. Если за собой не следить, то она превратится в сухое дерево, — заключила Нургуль Урынбекова.

