В редакцию «МГ» обратилась слабовидящая жительница Уральска Наталья Темряшева. Она ослепла на один глаз после падения.

— Со стороны я не похожа на слабовидящего человека, я очень шустрая и самостоятельная личность. В 44 года я неудачно упала и ударилась затылком, у меня даже не сразу начала болеть голова. Я отправилась на работу и уже там начали происходить странные вещи. Мне казалось, что я сижу у края стула, казалось, что моя причёска съехала на бок. И люди как-то странно уходили в левую сторону. Уже позже у меня начались головные боли. Получается, что после лёгкого падения у меня перестал видеть правый глаз, — говорит женщина.

Наталья Темряшева говорит, что она боится пересекать улицы. Водители зачастую сигналят, подгоняя её. А бывало, что в след ей кричали, чтобы она шла быстрее.

https://youtu.be/Bhk_CSkglEY

В правилах дорожного движения есть правило 14-е пункт пятый, которое гласит: «во всех случаях, в том числе и вне пешеходных переходов, водитель обязан пропустить слепых пешеходов, подающих сигнал белой тростью».

Белая трость используются незрячими и слабовидящими людьми. Ведь они более заметны для прохожих и водителей. Впервые трость покрасили в 1921 году. Это был фотограф из Бристоля Джеймс Биггс, который потерял зрение в результате несчастного случая. В 1930-х годах идея разлетелась по разным странам мира и постепенно белая трость стала символом незрячих людей.

Наша редакция совместно с департаментом полиции ЗКО провела эксперимент. Мы решили проверить, знают ли уральские водители о сигнале белой тростью. Выяснялось, что автовладельцы или не знают о нём, или же просто игнорируют. Сотрудники полиции останавливали нарушителей, чтобы напомнить им о правилах.