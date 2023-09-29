Анастасия Бузгон — инвалид детства, у неё спинномозговая грыжа. На фоне этого заболевания у девочки в 2014 году образовалась мозоль на пятке, которая потом перешла в более сложную форму заболевания. У Насти началось гниение кости. Около восьми лет девочке собирали деньги на различные курсы лечения и операции. В июне прошлого года Анастасия ездила в Самару и Москву, тогда у неё образовалась огромная шишка на позвоночнике. Её прооперировали в столице России, частично удалили липому спинного мозга (жировая ткань, которая срастается с позвоночником и спинным мозгом). Каждые полгода мама возит девочку на противорецидивное лечение в Самару. Такой же курс лечения Настя прошла и в сентябре прошлого года.
Фото предоставила Любовь Киркина
Позже мама Насти Любовь Киркина проконсультировалась у израильских врачей и девочке поставили неутешительный диагноз «спина Бифида». Насте потребовалась срочная операция на спинной мозг. По плану операцию сначала будет делать пластический хирург, он удалит шишку на спине, дальше за работу возьмётся нейрохирург. Но девочке не хватало на дорогу 1,5 миллиона тенге. Однако сегодня, 29 сентября, мама Насти сообщила о том, что сбор закрыт. Семья поедет в Израиль.
— Сегодня мы закрыл сбор, недостающую сумму нам скинула одна женщина. Операция назначена на шестое ноября, но быть там нужно 22 октября. Профессор хочет, чтобы мы прошли дополнительное обследование, так как у Насти был остеомиелит (тяжёлый инфекционно-воспалительный процесс, поражающий все элементы кости — прим. автора), ей делали операцию в Кургане и она долго ходила в аппарате Иллизарова. В Израиле мы будем сдавать анализы, проходить МРТ и врача ортопеда. Операция очень сложная и будет длится от пяти до восьми часов. По прогнозам израильских врачей, состояние будет улучшаться, боли будут проходить, но по поводу позывов в туалет он пока ничего не обещает, — говорит мама Насти.
После операции на спинной мозг девочку ждёт ортопедическая операция. Она нужна, чтобы Настя могла устойчиво стоять.