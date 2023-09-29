Именно в этот день на ринге сойдутся Сауль Альварес и Джермелл Чарло – действующие короли своих весовых категорий. Поговорим о том, кто окажется сильнее в этой схватке.

Сауль Альварес (59-2, 39 КО)

«Канело» – один из лучших боксёров последних лет. Брал титулы 4 весовых категорий, был лидером рейтинга p4p, да и послужной список впечатляет – Сауль побеждал Шейна Мосли, Остина Траута, Мигеля Котто, Амира Хана, Билли Джо Сондерса, Калеба Планта и дважды – Геннадия Головкина (хоть в первом случае и были вопросы к судейству). И при этом у мексиканца лишь 2 поражения – от Флойда Мэйвезера и Дмитрия Бивола. Будущий член Зала Славы бокса, не иначе.

Слабых мест у Сауля практически нет. У мексиканца высочайший бойцовский IQ: он способен идеально подстраивать свою тактику под соперника. Ловить на ошибках и наказывать контратаками, как с Котто и Головкиным, или же давить на оппонента весь бой, как с Плантом и Сондерсом – в ринге «Канело» способен на всё. Добавим к этому нокаутирующий удар, «бетонную» челюсть и совершенную технику – и понимаем, что трон суперсреднего веса Альварес занимает по праву.

Джермелл Чарло (35-1, 19 КО)

Один из лучших полусредневесов последних лет. Свой путь к абсолютной короне Джермелл начал в 2016, отправив Джона Джексона в нокаут в бою за титул WBC. Но после трёх защит случилось поражение от Тони Харрисона – правда очень спорное, да и Чарло быстро взял реванш. Дальше была победа нокаутом над Джейсоном Росарио – плюс пояса WBA и IBF в копилку Джермелла, и уже через два года – статус абсолюта после двух поединков с Брайаном Кастаньо за титул WBO: первый бой закончился ничьей, а во втором Чарло вырубил соперника в 10-м раунде.

По стилю Чарло очень похож на «Канело»: хорошо контрит удары соперников, мощно бьёт и отлично защищается корпусом. А в скорости и подвижности он даже превосходит Сауля, да и в выносливости не уступает. Но есть два нюанса – в физической силе и бойцовском IQ Альварес всё же выше на две головы.

Аналитика и прогноз

Хоть оба боксёра и короли своих весовых, фаворитом здесь выглядит «Канело»: он заметно сильнее физически, опытнее, да и Чарло не выходил на ринг полтора года. В победе Сауля уверены и эксперты Parimatch. Однако вряд ли в этом бою будет нокаут: оба чемпиона отлично держат удар. Вот и аналитики считают, что бой пройдёт всю дистанцию.

