Помимо «печатной» версии казахстанские читатели сразу же получат доступ и к аудиоверсии книги. Её озвучил диктор и известный актёр Максим Суханов. Некоторые отрывки специально для сервиса прочитала Галина Юзефович. Часть текста записана при помощи технологии синтеза голоса, которую разрабатывает Букмейт. Погрузиться в атмосферу книги читателям поможет плейлист-гадалка на Яндекс Музыке, а также игра, в которой пользователям нужно угадать события из современного мира, предсказанные Пелевиным. К слову, продюсерский центр Яндекса Плюс Студия приобрела опцион на экранизацию трилогии Пелевина. Он может быть реализован как в формате полнометражного фильма, так и в формате сериала, который выйдет на Кинопоиске.

О книге

Далёкое будущее. Живущие в подземных цереброконтейнерах сильные мира сего и неудачники, оставшиеся на поверхности планеты, впервые за всю посткарбоновую эпоху оказались в одинаковом положении: зреет восстание алгоритмов, спланированное и организованное искусственным интеллектом – результатом будет полное уничтожение человечества.

Чтобы раскрыть заговор и предотвратить катастрофу, в корпоративную симуляцию Древнего Рима отправляется один из лучших баночных оперативников службы безопасности TRANSHUMANISM INC.

ROMA-3 – не просто созданное нейросетью пространство, имитирующее эпоху гладиаторских боев и священных мистерий. В сердце этой паутины спрятался могучий злоумышленник – творческий, непредсказуемый, изощрённый. Это алгоритм по имени Порфирий. Когда-то он расследовал преступления, оформляя отчёты в виде полицейских романов. Теперь всё

происходит наоборот: сперва Порфирий изобретает чудовищные схемы, а затем воплощает их в реальность. Разве не в этом состоят служебные обязанности римского императора?

«Поскольку целью симуляции является переживание, а не порождающие его декорации, наши средства и методы могут показаться профану нелепыми и варварскими. Трудно будет даже объяснить, но я попробую. У человеческого мозга есть два одновременных модуса восприятия. Первый – невнимательное, но широкое сканирование всей реальности сразу. Второй – пристальный анализ того, на что направлено внимание.

Нашу симуляцию можно считать своего рода волшебной линзой, все время перемещающейся вместе с сознательным вниманием. Человеку кажется, будто линза увеличивает то, на что направлено внимание. А она в это время подделывает изображение».

