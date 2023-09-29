Как сообщили в акимате Уральска, с 9:00 до 13:00 первого октября пройдёт сельскохозяйственная ярмарка в посёлке Зачаганск по адресу: улица Жангир хана, 31/2. Власти приглашают всех предпринимателей, сельхозтоваропроизводителей и жителей.  Продажа мясной продукции (рыбных, колбасных и других продуктов) всё ещё не разрешается. В прошлые выходные ярмарка была по двум адресам.