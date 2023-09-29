Антикоррупционная служба изобличила бывшего руководителя управления земельных отношений Алматы. Его подозревают в пособничестве частным лицам в незаконном завладении земельными участками из государственного фонда по заниженной стоимости под предлогом реализации инвестиционных проектов. Государству нанесён ущерб на 180 000 000 тенге. С санкции суда подозреваемый заключён под стражу. Досудебное расследование продолжается. В июле арестовали исполняющего обязанности заместителя руководителя городского управления земельных отношений Алматы. Его подозревают в получении в 45 млн тенге взятки.