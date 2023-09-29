Официальный курс доллара, установленный Нацбанком на 29 сентября, составляет 477.5 тенге. Средневзвешенный курс доллара на Казахстанской фондовой бирже по итогам утренних торгов составил 474 тенге. За сутки национальная валюта укрепилась на 6.4 тенге. В Уральске доллар в обменнике продают по 478 тенге, покупают — по 470 тенге. Рубль в обменном пункте продают по 4.9 тенге, покупают — по 4.8 тенге.