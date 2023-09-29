Закон обязывает Турегалиева уйти в отставку — юрист о ситуации с акимом ЗКО
1 / 2
20 сентября вступило в силу решение суда по уголовному делу в отношении экс-заместителя акима ЗКО Ержана Балтаева и первого зампредседателя правления «СПК Aqjaiyq» Артура Доскалиева. Их признали виновными в превышении должностных полномочий. Суд назначил Балтаеву штраф в 8,6 миллиона тенге, Доскалиеву — 3,4 миллиона тенге. Отныне им обоим пожизненно запрещено занимать должности на госслужбе.
По закону в течение 10 дней после вступления в силу приговора подчинённому за коррупционные преступления руководитель обязан подать в отставку. Однако в областном акимате сообщили, что политический государственный служащий подаёт в отставку в случае, если коррупционное преступление совершено его подчиненными по истечении трёх месяцев со дня его назначения.
— У Ержана Балтаева преступный умысел возник и совершён в феврале 2023 года. Турегалиев был назначен на должность акима области второго декабря 2022 года. В феврале 2023 года, когда Балтаев давал незаконное указание Турегалиев, находился в должности акима менее трёх месяцев. Поэтому соответствующая норма закона «О государственной службе» в данном конкретном случае не может быть применена, — заявили в акимате ЗКО.
Между тем, юрист и руководитель ОО «Әділдік жолы» из ЗКО Бауыржан Ахметжан говорит, что юристы акимата не правильно трактуют эту норму закона.
Так, первого марта прошло 90 дней со дня назначения акимом области Наримана Туреналиева. Преступление запланировано в феврале, а фактически совершено 10 марта. В период с 31 марта по 30 июня ежемесячно по указанию Доскалиева работникам СПК составляли акты выполненных работ и отчёты о проделанной работе, которые по факту не работали.
— Эти обстоятельства исключают и опровергают доводы акимата ЗКО о том, что «у Балтаева преступный умысел возник и совершён в феврале 2023 года». Тем самым, факты и даты, установленные судом и отражённые в приговоре, перевернуты пресс-службой акимата в свою пользу. В силу статьи 76 Конституции РК решения, приговоры и иные постановления судов имеют обязательную силу на всей территории Республики. Статья 1 Конституционного закона «О судебной системе и статусе судей РК» гласит, что судебные акты обязательны для исполнения всеми государственными органами и их должностными лицами, физическими и юридическими лицами. Считаем, что гражданское общество должно знать об исполнении Закона, поскольку завтра истекает срок подачи заявления об отставке. Закон обязывает Наримана Турегалиева написать об отставке. А примет ли его президент Касым-Жомарт Токаев, это уже политическое решение выбранного нами президента, — говорит Бауыржан Ахметжан.
Редакция «МГ» обратилась за комментариями к руководителю департамента по делам госслужбы Мурат Байсалову, который отказался отвечать на вопросы устно и сообщил, что ответит на письменный запрос. Редакция направила запрос господину Байсалову и при получении ответа он будет опубликован.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!