В министерстве транспорта назвали регионы с самыми плохими и самыми хорошими дорогами в Казахстане, передаёт Bes.media
. Главным критерием стала оценка их состояния.
Лучшие дороги, по словам главы ведомства Карабаева, в:
- Жамбылской области;
- Мангистау;
- Павлодаре.
Министр пояснил, что в этих регионах состояние дорог хорошее и удовлетворительное.
В топ худших по состоянию дорог регионов вошли:
Министр уточнил, что регион с наихудшими дорогами — это ЗКО. Решать проблему уже начали.
— В этом году правительством, премьер-министром было значительно поддержано выделение средств ЗКО, на 50% больше выделено (...) В текущем году от 46% планируем дойти до 51%, но это не предел, — сообщил Карабаев.
В прошлом году ЗКО так же был аутсайдером
.
Ситуация с дорогами в ЗКО
Автодороги
Казталовка — Жанибек — граница РФ и Онеге — Бисен — Сайхин считаются одними из самых изношенных
в области.
Ежегодно жители южных районов сталкиваются с одной и той же проблемой: с наступлением весны и осени машины буквально тонут в грязи. В жиже тонут не только легковые авто, но и спецтехника. Сельчанам приходится сутками проводить время в пути.
. Сельчанам приходится сутками проводить время в пути.
