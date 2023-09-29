Суд присяжных вынес вердикт мужчине, который отрубил голову жительнице Алматы. Обезглавленное тело женщины 1976 года рождения обнаружили утром 12 апреля у заброшенного здания на улице Шолохова. Спустя некоторое время её голову нашли в одной из торговых точек неподалёку. 24 апреля подозреваемого задержали. 61-летний Асхат Иманкусов так до конца и не признал свою вину.
— Подсудимый, находясь в тяжёлом семейном и жизненном положении, будучи в материальной зависимости от его гражданской супруги, которая не желала дальнейших отношений с ним, решил совершить убийство с целью создания устрашающей, криминогенной обстановки в обществе. В марте, планируя совершить умышленное убийство, назначил потерпевшей встречу в одном из парков города для её трудоустройства в несуществующей пекарне. Далее с особой жестокостью обезглавил потерпевшую, — рассказали в пресс-службе алматинского городского суда.
Прокурор запросил для подсудимого 20 лет лишения свободы в учреждениях средней безопасности. Согласно вердикту присяжных заседателей и приговору суда, Иманкусов признан виновным и приговорён к 20 годам заключения. Отбывать срок он будет колонии средней безопасности. Приговор не вступил в законную силу.